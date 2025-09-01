La Pobla de Montornès, a punto para la celebración de Santa Maria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Pobla de Montornès entra en su semana festiva por excelencia con la celebración de Santa Maria, que cada municipio celebra a partir de su propia tradición e historia, ya sea coincidiendo con la Asunción, con el Dolç Nom de Maria del 12 de septiembre o, como es el caso, con la fiesta de las Mare de Déu Trobades del 8 de septiembre.

Los actos festivos de la Pobla de Montornès empezarán este jueves, día 4, con la presentación de la exposición ‘Tota pedra fa paret’’, sobre la tradición catalana de las construcciones con piedra seca. Más allá de esta muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de septiembre, el viernes se vivirá el arranque oficial del programa, con la lectura del pregón a cargo del grupo de mujeres Fil i Boixet, además de una cena de hermandad y del primer baile de las fiestas, en este caso amenizado por la popular orquesta Gira-sol.

Este primer fin de semana será intenso, con sardanas con la cobla Maricel, castillos con los Nois de la Torre y los Castellers de Altafulla, además del correfoc y el espectáculo musical y visual del ‘tour’ de la Xatarra. El domingo se dedicará a las actividades infantiles, mientras que el lunes se vivirá el día central del programa, con las madrugadas, la ida al oficio con el Seguici Festiu, la misa solemne en honor en Santa Maria y un baile con la orquesta Loren.

Concursos, conciertos de rumba y las actividades previas el 11 de septiembre servirán para completar las fiestas. La Diada Nacional se celebrará con una crono-pedalada, la lectura del manifiesto institucional, un concierto vermú, inflables infantiles y habaneras. Más allá de la fiesta mayor, los actos culminarán este año los días 12, 13 y 14 con el primer festival de la cerveza Maltafest.

A pesar de no organizarse directamente desde el consistorio, el festival ofrecerá actividades alrededor el castillo del municipio de forma gratuita cada tarde/noche entre el viernes y el domingo con DJs, conciertos, paradas artesanas, food-trucks y, por descontado, cerveza.