Desarticulada una organización criminal dedicada a explotar migrantes en restaurantes de Torredembarra

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han detenido en las provincias de Tarragona y Madrid, durante el mes de julio de este año, a 10 personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, principalmente en restaurantes de la localidad de Torredembarra.

Se trata de la segunda fase de una compleja operación policial iniciada en el año 2023, derivada de la cual en el mes de abril de 2024 ya se realizaron detenciones y diversas entradas y registros, procediendo en dicho momento a la detención de los principales responsables de la organización criminal.

Esta organización criminal se dedicaba a la captación de personas extranjeras potencialmente vulnerables, para trasladarlas a España y, una vez desplazados a territorio nacional, explotarlas en diversos restaurantes que poseían principalmente en la localidad de Torredembarra.

En el mes de abril de 2024, tras efectuar la primera fase de explotación, se logró localizar y liberar a 25 posibles víctimas, a las cuales se ofreció y presto asistencia por parte de las entidades especializadas en la materia. En los meses posteriores los investigadores han estado realizando el análisis de todos los efectos intervenidos, tales como documentación, terminales telefónicos y dispositivos informáticos, logrando localizar nuevas víctimas.

En total, se han detectado un total de 57 potenciales víctimas, las cuales han presentado denuncia ante los investigadores y se les ha ofrecido e introducido en el proceso de asistencia. Fruto del análisis de los efectos intervenidos, así como de las declaraciones prestadas por las víctimas, se han localizado indicios sobre la posible implicación de otras 10 personas.

Por tales motivos, durante los días 21, 22 y 23 de julio de 2025 se procedió a la explotación de una segunda fase de la operación, practicándose un total de 10 nuevas detenciones: cinco en Tarragona, cuatro en Torredembarra y una en Arganda del Rey (Madrid). Todos ellos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, de los Juzgados de Instrucción de El Vendrell.