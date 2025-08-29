Salou adjudica por 4,8 MEUR el servicio de mantenimiento de zonas verdes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou aprobó en el pleno de este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de jardinería, con un importe total de 4.873.727,30 euros y una duración de dos años. El servicio incluía la conservación, mantenimiento y limpieza de los parques, jardines, zonas verdes municipales y arbolado vial. La propuesta recibió los votos favorables de Sumem per Salou–PSC, ERC, Sempre Salou, USAP y la concejala no adscrita, mientras que PP y Vox se abstuvieron.

El contrato se ha dividido en cuatro lotes, uno de los cuales reservado a centros especiales de trabajo de iniciativa social, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral. Las empresas adjudicatarias han sido Ambitec Servicios Ambientales SAU, encargada de los tramos de la vía de tren mar y montaña; Jardineria Bordera SLU, que gestionará la zona del Cap Salou; y la Fundación Privada Onada, que asumirá el cuidado de los recintos cerrados como el Centro Especial de Trabajo.

El alcalde Pere Granados subrayó que «el objetivo de esta nueva concesión ha sido seguir poniendo en valor el patrimonio natural de Salou, que para nosotros es fundamental». El alcalde recordó que el municipio ya disponía de las cuatro estrellas de las Vilas Florides, un reconocimiento que situaba a la ciudad como un referente en Cataluña en ajardinamiento. «Ahora queríamos ir más allá y mejorar todavía más los servicios que teníamos hasta hoy», aseguró.

Granados insistió que «Salou ya lucía con fuerza, pero en poco tiempo luciría todavía más. Yo siempre digo que una ciudad con jardín es una ciudad espectacular». En esta línea, anunció la puesta en marcha de la ‘Ruta de los Aromas de Salou’, un itinerario que permitiría descubrir diferentes puntos de la ciudad a través de los olores de las especies vegetales propias del litoral y del bosque mediterráneo.

Finalmente, el alcalde destacó que en las últimas semanas se ha trabajado en la sustitución de árboles en el municipio, actuación necesaria para garantizar que el patrimonio vegetal fuera saludable, sostenible y adecuado al entorno.