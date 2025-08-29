Cerrarán el acceso a la explanada de la playa dels Muntanyans de Torredembarra

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El número de sancionados por aparcar en la explanada cercana a la playa dels Muntanyans de Torredembarra ha incrementado en los últimos meses. A pesar de no especificar en datos concretos, así lo ha explicado esta mañana la jefa del Área Regional de Tarragona del cuerpo de los Agentes Rurales, Alícia Bayán.

Es una zona junto a la playa en la que se había aparcado tradicionalmente. Al ser de Interés Protegido, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) instaló una señalización hace unos meses en la que prohibía el estacionamiento en la zona y alertaba de sanciones a quien aparcara o acampara en la zona.

«La idea es recuperar aquel espacio porque tenemos mucho que ganar. El MITECO cerrará el acceso a la zona y se hará cargo de aquel espacio, se recuperarán las dunas que había anteriormente a fin de que pueda volver la fauna y la flora características de la zona», especificó Bayán.

Durante estos meses, especificó la jefa del Área Regional, «ha habido momentos de tensión» porque «te puedes encontrar gente en desacuerdo cuando le estás diciendo a una persona que no puede aparcar donde tradicionalmente ha estacionado siempre».

Al mismo tiempo, sin embargo, Bayán asegura que el cuerpo también ha recibido buenos comentarios al respecto: «Por otra parte, también hay personas que nos lo han agradecido porque quieren recuperar este espacio».