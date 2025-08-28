Se adjudican las obras de remodelación de la plaza dels Vents de Altafulla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla empezará a finales del mes de septiembre las obras de remodelación integral de la plaza dels Vents, un proyecto clave para la transformación de este espacio urbano en Baix a Mar. La empresa adjudicataria es Romà Infraestructures i Serveis SAU, que ejecutará los trabajos por un importe de 695.079,69 euros (sin IVA), con una rebaja de 36.924,36 euros con respecto al presupuesto de licitación, y con un plazo previsto de siete meses.

La intervención prevé la creación de una plataforma única con adoquines, con la voluntad de dar más protagonismo a los peatones y favorecer un uso más polivalente de la plaza. Antes del inicio de las obras, el consistorio se ha dado margen hasta la segunda semana de septiembre para reunirse con vecinos y comerciantes y exponer en detalle las fases de ejecución y la afectación que pueden comportar.

La coalcaldesa y concejala de Vía Pública, Alba Muntadas, ha destacado que “la remodelación de la plaza dels Vents es un paso adelante para modernizar uno de los espacios centrales de nuestro municipio y dotarlo de una imagen más amable y accesible. Queremos que sea un punto de encuentro y de convivencia para todo el mundo, con prioridad para las personas y con una mejor integración urbanística”.

Muntadas también ha añadido que “trabajaremos de la mano con vecinos y comerciantes para minimizar las molestias durante las obras y asegurar que la transformación responda a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Con respecto a la ampliación de la Oficina de Turismo, que inicialmente formaba parte del mismo expediente de licitación, el concurso público ha quedado desierto. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía valora la posibilidad de que esta actuación se pueda llevar a cabo en paralelo a la remodelación de la plaza, ya que tendría una duración menor, de unos cuatro meses.