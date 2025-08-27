La Pobla de Mafumet instala cámaras lectoras de matrículas para mejorar la gestión del tráfico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet ha instalado y ademán en funcionamiento debe cámaras lectoras de matrículas, con la finalidad de regular y controlar el tránsito rodado en zonas de alta densidad de circulación; monitorar en tiempo real de los flujos de movilidad urbana; detectar infracciones relacionadas con la circulación; obtener datos objetivos para la planificación y mejora de la movilidad urbana y para favorecer una gestión más eficiente de los recursos municipales de tráfico. Les ha instalado a través de la Guardia Municipal y es una acción enmarcada en las políticas del ente municipal para aumentar la calidad de vida de sus habitantes, en este caso en relación con la movilidad urbana.

Los equipos se centran en la captación de placas de matrículas y descartan cualquier otra información relativa a personas, accesos a viviendas u otros espacios privados. El sistema, que ha sido instaladopor Sol-Fix, tampoco registra el audio.

La Guardia Municipal se encarga de gestionar los equipos, que es el ente al cual le corresponden las competencias de movilidad y tráfico en el interior del término municipal. Con todo, las dadas recogidas estarán en todo momento al alcance del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, para cualquier eventual situación en la cual este pueda requerir información puntual sobre algún vehículo.

Les diez cámaras lectoras de matrículas están distribuidas estratégicamente a los principales accesos y salidas del pueblo: en el tramo final de la avenida Tarragona, entrando por la carretera T-721; en la calle Mina de Madró, a la altura del monumento de alegoría en la Industria; en|a la rotonda de cruce entre las calles Mina de Madró y Bassal; en la rotonda de cruce de la calle Bassal con la rambla Jaume I; a la altura del número 1 de la calle Serra d'Or; en la avenida Generalitat, en el acceso del puente sobre la vía del tren; en la carretera T-721, a la altura del pórtico ornamental; a la altura del número 67 de la calle la Coma; en el cruce|encrucijada entre la Rambla Nueva y la calle Camí del Clos; y en el tramo final de la calle Mina de Madró, en el cruce con la calle la Coma.

Con respecto a esta medida tomada por parte del gobierno municipal, el alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha dejado bien claro que «nuestra obligación es ofrecer un servicio a nuestros habitantes y hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar su calidad de vida». «Con estas nuevas cámaras, damos un paso adelante muy importante en materia de movilidad que, en definitiva, redunda en beneficio de todo el mundo, porque vehículos y peatones tenemos que convivir en el municipio», añade.