Torredembarra licita las obras de reparación del antiguo matadero municipal por 500.000 euros

El Ayuntamiento de Torredembarra ha sacado a licitación las obras de reparación y consolidación del antiguo matadero municipal, por un importe de 506.529 euros. Los trabajos están financiados por la Diputación de Tarragona y el propio consistorio.

El proyecto quiere detener la degradación del edificio, del siglo XIX, y recuperar el valor histórico y patrimonial, así como adecuarlo para un uso provisional y puntual. El inmueble ocupa 404 m2 y tiene una superficie construida de 606 m2. Entre los trabajos previstos hay la retirada de elementos con amianto, el refuerzo de estructuras principales y la restauración de elementos arquitectónicos para recuperar el aspecto original.