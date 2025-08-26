Salou recupera los nidos de ametralladoras de la Guerra Civil en la Punta del Porroig

Uno de los accesos a los nidos de la Punta del Porroig, en Salou, recuperados en el marco del proyecto de restauración del patrimonio histórico.Ayuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha completado la primera fase del proyecto de recuperación y rehabilitación de los dos nidos de ametralladoras situados en la Punta del Porroig, construidos en el año 1937 durante la Guerra Civil. Estas estructuras forman parte del patrimonio histórico y militar del municipio, que también conserva otro nido en la Punta del Cavall y dos conjuntos de baterías de cañones en las colinas de la Talaia y de la Glorieta.

Los trabajos han permitido localizar y recuperar las escaleras originales de acceso —hasta ahora ocultas debajo de la actual plaza—, gracias al trabajo de la brigada municipal. También se han construido nuevas escaleras hasta el nivel original y se ha habilitado un patio ventilado que facilita la entrada en las galerías y en los espacios soterrados.

Además, se han restaurado todas las galerías y estancias, así como el interior de los dos nidos, reconstruyendo las partes estropeadas. Para garantizar la seguridad, se ha instalado alumbrado, protecciones, cierres y puertas de acceso. Todavía queda pendiente la colocación de letreros señalizadores y paneles con información histórica y didáctica, que completarán la interpretación de este espacio.

La segunda fase del proyecto, ya adjudicada y con finalización prevista para diciembre de 2025, incluirá la apertura parcial de los muros laterales hasta el nivel de las ventanas para recuperar la visión original hacia el horizonte y la ventilación cruzada de los espacios. También se remodelará la plaza y se renaturalizará el entorno con vegetación autóctona.

El proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Salou y la Diputación, y se prevé que el espacio totalmente restaurado se pueda visitar con normalidad a partir del 2026.

Un espacio para el conocimiento

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicado que la voluntad del gobierno municipal es abrir este espacio al conjunto de la ciudadanía, para que los salouenses puedan conocer mejor su propia historia y reforzar así el sentimiento de pertenencia. «Nuestra identidad se construye también a partir del conocimiento y la valoración del patrimonio que compartimos; queremos que este espacio sea un punto de encuentro con la memoria colectiva de Salou», ha remarcado.

Los nidos del Porroig se convertirán en un nuevo punto de interés para vecinos y visitantes, ofreciendo una experiencia que combina historia, paisaje y memoria. Granados también ha subrayado que la recuperación de estos nidos ayudará a la desestacionalización turística, ya que se convertirán en un nuevo elemento de la oferta cultural del municipio.

Esta actuación se inscribe en el marco del proyecto Salou Capital de la Cultura Catalana 2025, un año en el que la ciudad pondrá de relieve su legado histórico y cultural, todo reforzando su proyección como en lo referente al país y al mundo.

Con esta intervención, Salou no sólo preserva un elemento clave de su memoria histórica, sino que también consolida su compromiso con el patrimonio y con la promoción del turismo cultural. Los nidos del Porroig serán un nuevo punto de interés para vecinos y visitantes, con una experiencia que combina historia, paisaje y memoria.