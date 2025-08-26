Restablecida la circulación de la R13 después de una avería en un tren entre Salomó y Roda de Berà

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación en la línea R13 ha quedado restablecida después de verse cortada por culpa de un tren averiado que había quedado parado entre Salomó y Roda de Berà. Ha informado Protección Civil de que ha puesto fin a la prealerta del plan Ferrocat.

Según ha detallado Renfe a ACN, el tren había quedado parado en la entrada de Salomó y se ha remolcado con la ayuda de otro tren hasta la estación, donde se ha apartado hacia las 11.15 h. Allí, en la estación de Salomó, han podido bajar los seis pasajeros que viajaban y se les ha facilitado la llegada a destino. El tren averiado había salido de Sant Vicenç e iba en dirección a la Plana-Picamoixons.

En paralelo, el incidente técnico ha afectado de rebote a la R17, ya que el tren que se ha utilizado para remolcar el convoy averiado es el que hace el recorrido entre Tarragona y Salou PortAventura. Mientras este tren no esté operativo se han habilitado buses para poder hacer este trayecto -Tarragona-Salou PortAventura- por carretera.