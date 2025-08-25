Intentan forzar un coche de la Policía Local, agreden a un Mosso y acaban detenidos en Roda de Berà

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la policía local de Roda de Berà detuvieron el sábado de madrugada a tres hombres por intentar forzar un coche del cuerpo de seguridad local y, posteriormente, herir levemente a un mosso.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las seis de la madrugada en la avenida Fèlix Martorell del municipio del Tarragonès, según ha adelantado El Caso y ha podido confirmar la ACN. Después de intentar robar en el interior del coche de la Policía Local, los Mossos encontraron a uno de los detenidos, de 26 años y con varios antecedentes policiales. El hombre se resistió a la detención y agredió a un agente de los Mossos provocándole heridas leves. Por su parte, la policía local detuvo a dos hombres más y uno tercero consiguió escapar.

Los cuatro están siendo investigados por los supuestos delitos de intento de robo y atentado contra la autoridad. Se encuentran pendientes de pasar a disposición judicial.