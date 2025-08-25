Diari Més
Intentan forzar un coche de la Policía Local, agreden a un Mosso y acaban detenidos en Roda de Berà

El suceso acabó con tres detenidos, uno de ellos, de 26 años, con varios antecedentes policiales

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra

ACN

Los Mossos d'Esquadra y la policía local de Roda de Berà detuvieron el sábado de madrugada a tres hombres por intentar forzar un coche del cuerpo de seguridad local y, posteriormente, herir levemente a un mosso.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las seis de la madrugada en la avenida Fèlix Martorell del municipio del Tarragonès, según ha adelantado El Caso y ha podido confirmar la ACN. Después de intentar robar en el interior del coche de la Policía Local, los Mossos encontraron a uno de los detenidos, de 26 años y con varios antecedentes policiales. El hombre se resistió a la detención y agredió a un agente de los Mossos provocándole heridas leves. Por su parte, la policía local detuvo a dos hombres más y uno tercero consiguió escapar.

Los cuatro están siendo investigados por los supuestos delitos de intento de robo y atentado contra la autoridad. Se encuentran pendientes de pasar a disposición judicial.

