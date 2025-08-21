Vila-seca amplía las paradas del servicio de transporte urbano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca da un paso adelante en la mejora de la movilidad municipal con la ampliación y renovación del servicio de transporte público Bus Azul, el cual está operativo desde el mes de julio de 2020 y contó con un total de 204.840 viajeros el pasado año 2024.

A partir del 1 de septiembre de 2025, entrará en funcionamiento la ampliación de este servicio, con novedades destacadas que permitirán mejorar la conexión entre varios puntos del municipio y fomentar una movilidad más sostenible.

El nuevo servicio, que seguirá operando BusPlana, dispondrá de un total de dos autobuses: uno conectará Vila-seca con la Pineda, el cual se prevé que pueda renovarse durante el próximo año a fin de que sea articulado y 100% eléctrico, una apuesta clara por la descarbonización. El otro autobús hará un recorrido que dará vueltas por el núcleo urbano y también llegará hasta la Plana.

El recorrido circular incluirá paradas en puntos estratégicos como el Centro de Salud, la Estación de tren, el Estadio, el Polígono Alba, el Conservatorio Municipal de Música, los institutos, el Centro Comercial y los diversos barrios de Vila-seca, además de la Plana. Las frecuencias también se incrementan, con una circulación aproximada cada 30 minutos en verano y cada 45 minutos en invierno, con el fin de facilitar desplazamientos rápidos y eficientes dentro del municipio.

La puesta en marcha del nuevo Bus Azul supondrá una inversión municipal de casi 1 millón de euros anuales, a los cuales se añaden casi 400.000 euros más que próximamente se destinarán a la instalación de marquesinas, señalización de nuevas paradas y nuevas infraestructuras del servicio.

Hay que recordar que los usuarios del Bus Azul pueden hacer uso de este servicio de forma totalmente gratuita si disponen de la tarjeta ciudadana VilaCard.