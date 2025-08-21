Torredembarra celebra Santa Rosalia con la música y el séquito como protagonistas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Desde este viernes, 22 de agosto, y hasta el 7 de septiembre, Torredembarra vivirá diecisiete intensos días de Fiesta Mayor con un total de sesenta y seis actos, que incluyen una veintena de actividades previas, cuarenta y dos actos de Fiesta Mayor y cuatro actividades complementarias. Un programa que, según los responsables del Ayuntamiento y de las entidades, está pensado para llegar a todo el mundo y que combina la cultura popular con una oferta musical y lúdica potente.

Una de las novedades destacadas de este año es el estreno del Espacio Sínia de la Vila como nuevo escenario para conciertos multitudinarios. Este espacio, ubicado al lado de la carretera de la Riera de Gaià, se habilitará provisionalmente mientras no se inicien las obras del futuro Centro de Atención Primaria (CAP) que se tiene que levantar y su puesta en funcionamiento responde a la voluntad de descentralizar las actividades festivas, reducir el impacto acústico en las zonas más céntricas y ofrecer un entorno más adecuado para este tipo de acontecimientos.

Oferta musical potente

Con respecto a la oferta musical, la fiesta contará con un total de diez conciertos. Entre estos figura una noche remember, una fiesta joven con DJ, un concierto en la Roca Foradada y siete noches de conciertos y bailes con la participación de doce grupos y DJs, incluyendo cuatro formaciones referentes, dos orquestas y seis bandas de versiones. Destacan nombres del panorama musical catalán como The Tyets, Ginestà y Doctor Prats, que encabezan una programación musical de primer nivel.

Una parte muy relevante del programa la aportan las entidades locales. Además de los actos propios del Protocolo de Fiesta Mayor, hay veintinueve actividades organizadas por diecisiete entidades, que contribuyen a hacer de Santa Rosalia una fiesta con un especial arraigo popular. Los Nois de la Torre, que este año celebran el suyo 50 aniversario, serán los pregoneros de la Fiesta. También celebran aniversario la Mulassa, que este año llega a los 30 años; el Ball de Pastorets, que celebra veinticinco años, y el Ball de Malcasats, que llega a su quinto año de vida.

Todavía en el ámbito de la cultura popular, el 23 de agosto se presentará la restauración de los gigantes Joan y Rosalia y el 26 de agosto el disco Festa Major. El seguici popular de Torredembarra, que ha ido a cargo de los Grallers de la Torre.

El cartel de la Fiesta Mayor de este año, que representa todo el séquito festivo local bailando conjuntamente entre el campanario y la Torre de la Vila, es obra de la diseñadora torrenca Laura González.

Primero ninguna semana

El actos más relevantes del cartel de este 2025 empiezan este fin de semana, con una fiesta remember este viernes. De cara al sábado, se presentará la restauración de los gigantes y se celebrará la primera cena popular y la primera noche de juerga, en este caso con Julivert, FescatGoesPunk y una sesión del DJ. Con respecto al domingo, será el día fuerte del aniversario del Ball de Pastorets, con una concentración y un pasacalle especial por el cuarto de siglo de la recuperación del baile. El mismo día habrá un espectáculo de humor a cargo del monologuista Txabi Franquesa o la bajada de trastos que organizan los Nois de la Torre.

Para la próxima semana, el martes será el momento de la presentación del disco Festa Major. El seguici popular de Torredembarra, editado por los Grallers de la Torre, mientras que el miércoles por la noche llegará la Carrera solidaria de Santa Rosalia, con un recorrido de dos vueltas (3,2 km) y que irá a beneficio de la Fundación la Muntanyeta.

De cara al jueves 28 ha previsto el correbares y el viernes 29 empiezan los actos centrales con los truenos, el pregón y la fiesta joven.