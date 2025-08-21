Pere Virgili: «No ha sido un año fácil para Roda de Berà y la Fiesta Mayor tiene que ser un espacio donde todo el mundo encuentre un acto para él»

Publicado por David Prats Tarragona Creado: Actualizado:

Llegamos a la Fiesta Mayor de Sant Bartomeu y si hacemos balance de este 2025 nos encontramos con que ha sido un año bastante complicado para Roda de Berà.

«Pues sí, no ha sido un año nada fácil para el pueblo. A veces por la mala suerte y otros por culpa de los trenes, pero seguimos trabajando y luchando, porque sabemos que las obras del tercer hilo se tienen que hacer y se tienen que acabar, pero nuestros vecinos lo sufren cada día».

El problema ya no es sólo el túnel de Roda y que las obras todavía duran, sino que la famosa alternativa ‘por el interior’ también os pasa por medio del pueblo.

«Sí, pasen por donde pasen los trenes, Roda de Berà siempre los tiene. Me hace gracia cuando dicen ‘las mercancías tienen que ir por el interior’ y yo pregunto: ‘¿por qué interior?’. Nuestra única opción válida es la más cara y la más complicada, y lucharemos por hacer pasar las mercancías en paralelo al AVE. Todo el resto no nos sirve y también nos ‘mata’, ya sea por la costa, en paralelo a la AP-7 o por lo que ahora dicen ‘interior’».

¿Ve posibilidades que el conflicto se resuelva a corto y medio plazo?

«Ahora mismo lo veo complicado. De hecho, no creo que esté resuelto ni en veinte años. La inversión que se ha hecho en el túnel y en el tercer hilo no parece que sea nada provisional. Además, queda mucho por hacer y mucho por hablar con Adif. Ahora está el conflicto de las pantallas acústicas, que de ninguna manera puede quedar como está proyectado, con pantallas de ocho metros de altura a pie de jardines y fachadas, con tamaños que contravienen la misma normativa de Adif».

Y después del tren, llega el derrumbe de Cal Guivernau.

«A un año vista de ser la nueva biblioteca, después de haber encontrado la financiación, resolver obstáculos y haber parado las obras por unos hallazgos arqueológicos, el edificio se hundió cuando se acababan de reanudar las obras... ¡es mucha mala suerte!».

¿Qué se hará en este espacio y donde irá ahora la biblioteca?

«Después del susto, finalmente se optó por acabar de derribarlo casi del todo y sólo han quedado algunas arcadas que se consideraron de interés cultural para ayudar a interpretar lo que había sido el edificio. En otoño haremos un proceso participativo para decidir qué se podría hacer en el solar, será un espacio público y visitable, pero claro está que no será un aparcamiento».

¿Está descartado, pues, poner la biblioteca?

«Para nosotros no tendría sentido poner la biblioteca allí en un edificio nuevo. Tenía sentido para recuperar un edificio histórico, pero no ahora. Tenemos alguna idea y la posibilidad de ubicarla en una parcela en la zona del parque de la Era, pero no hay nada claro. Empezaremos el proceso de nuevo y buscaremos la financiación, porque los plazos de las ayudas europeas ya se han perdido. Los plazos son un problema en este país y se ha visto ahora con el almacén de la Cooperativa, que nos ha costado dos años de negociaciones desde su hundimiento hacerlo municipal y, de momento, será un aparcamiento».

Hace un año estaba muy preocupado por el suministro de agua. ¿Este verano respira un poco mejor?

«Estamos mejor, pero tenemos que seguir insistiendo para un consumo responsable. Ahora parece que no pase nada y la gente ha olvidado demasiado rápido cómo estábamos el año pasado. Con todo lo que ha llovido este año, en la parte de arriba del pueblo, la que todavía bebe de los pozos, ahora mismo sólo le sobran de 50 a 100 m3 diarios».

¿Sigue adelante el proyecto para conectar la totalidad del pueblo y Bonastre al CAT?

«¡Sí, claro está! La parte técnica está terminada, pero ahora estamos buscando como financiarlo, porque hacer un ramal de cañería nueva no es nada barato. Estamos intentando que se pueda añadir algún pueblo más y sumar otras administraciones, porque seguro que en un futuro sería interesante cerrar la anilla de suministro con el ramal del Alt Camp».

La vuestra es una fiesta mayor muy arraigada al pueblo y con mucha tradición. ¿Qué destacaría este año?

«Consideramos que la Fiesta Mayor tiene que ser un reflejo de la tradición de Roda de Berà. Durante el año hay muchas opciones y ofertas más innovadoras, pero Sant Bartomeu es tradición y, en un año que no ha sido fácil como este, nuestro objetivo es que las fiestas sean un espacio donde todo el mundo encuentre un acto para él. Como novedad este año tenemos una nueva zona de bares y de feria al lado del campo de fútbol con el fin de molestar al vecindario lo mínimo posible. También hay muchas actividades de participación directa con mucho éxito, como el escape room, el concurso de superchef y el concurso de talentos, o las ofertas musicales».

¡Y la procesión del pan bendecido!

«¡Por descontado! La procesión y el pregón son dos actos que creo que son especialmente importantes para nosotros».