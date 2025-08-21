Dos heridos en un accidente con tres vehículos en la AP-7 en Constantí

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas después del choque entre tres vehículos en la AP-7 en Constantí. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 04.05 horas y se han desplazado con dos dotaciones hasta el punto kilométrico 251 en sentido Valencia donde se encontraba el accidente.

Allí han encontrado tres vehículos, uno de ellos volcado lateralmente en el margen derecho, otro en el margen izquierdo y otro que había chocado contra la mediana. Sus ocupantes estaban en el exterior.

El 112 ha recibido numerosas llamadas alertando del accidente y de su peligrosidad, por la posición en que habían quedado los coches, y por la circulación de un gran volumen de camiones por la AP-7.

Hasta el lugar también se han movilizado los Mossos d'Esquadra para regular el tráfico y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atendido a dos personas y las ha trasladado hasta el Hospital Joan XXIII de Tarragona.