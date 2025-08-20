Vila-seca abre más de 600 actas administrativas en seis meses

Uno de los carteles instalados en las baterías de contenedores de Vila-seca.Ayuntamiento de Vila-seca

El Ayuntamiento de Vila-seca ha reforzado las acciones para combatir el abandono de residuos en la vía pública con la instalación de nueva cartelería informativa. Los nuevos carteles se han colocado en las baterías de contenedores de la calle del Camí dels Morts de la Plana y recuerdan la prohibición de dejar desperdicios fuera de los contenedores, una práctica incívica que puede comportar sanciones de hasta 30.000 euros.

La medida se enmarca en la aplicación de la nueva ordenanza municipal de Civismo y Convivencia. Durante el primer semestre del año, la Policía Local ha instruido 618 actos vinculados a esta normativa. De estas, 349 corresponden a inspección de obras, 162 a civismo y convivencia, 76 a tenencia de animales domésticos y 31 a expedientes de ejecución de limpieza de solares y propiedades particulares.

El Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía dispone de un servicio gratuito de recogida domiciliaria para muebles viejos o electrodomésticos, que se puede solicitar llamando al 977 39 30 74 para acordar día y lugar de recogida. El objetivo es facilitar la correcta gestión de los residuos y evitar conductas que degradan el espacio público.

La nueva cartelería se añade a la que ya se instaló en varios puntos del municipio, como el camino del Pontet, el camino de Mas Calvó, diferentes tramos del camino dels Morts, la calle del Castell y la plaza de Ramon Berenguer IV. En algunos de estos espacios, los carteles se acompañan de cámaras de videovigilancia que refuerzan el mensaje de prohibición de verter residuos.

De cara al próximo otoño, el consistorio está trabajando en una campaña de sensibilización específica destinada a combatir el abandono de desperdicios y a promover la educación ambiental entre la población.