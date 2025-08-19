Gran éxito de los vermúes musicales durante la Fiesta Mayor de la Canonja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los primeros tres fines de semana de agosto han estado cargados de música en las terrazas de los bares canonjinos. Esta iniciativa, impulsada por el área de Promoción Económica del Ayuntamiento, pretendió dar más visibilidad y promover la participación de los establecimientos de restauración del pueblo en uno de los acontecimientos más significativos del municipio, la Fiesta Mayor de verano.

Así pues, los sábados y domingos de agosto, todos los canonjinos pudieron disfrutar de un buen vermú musical en las terrazas de los bares del pueblo y compartir un rato con amigos y familiares en un ambiente festivo y cercano. «Es una manera de promocionar la restauración local y que la gente salga de casa a hacer el vermú, aprovechando que son fiestas», explicó la concejala de Promoción Económica, Lídia Muñoz.

Los bares que participaron en esta iniciativa, que ya hace años se lleva a cabo en la Canonja, fueron: Orpheus, Antídot, Take off, Com a casa, Bar la Font y Pizzeria Brutale. El Ayuntamiento, promotor de los vermúes, colaboró poniendo los grupos musicales que actuaron cada fin de semana y este año incorporó una nueva idea que tuvo muy buena acogida, tal como apuntó la concejala Muñoz: «Como los vermúes son al mediodía y hace mucho calor, decidimos hacer unos abanicos y unos sombreros corporativos con la imagen turística de ‘la Canonja, redescúbrela’, que tuvieron mucho éxito. De hecho, los poníamos cada día al inicio del vermú y en 5 minutos ya no había».

La valoración que se hace tanto desde el Ayuntamiento como desde los bares que participaron es muy positiva y todos se mostraron animados para volver a participar el próximo año. Lo que se propone desde la concejalía de Promoción Económica para la próxima Fiesta Mayor es «poder hacer algún vermú por la tarde noche, ya que no hace tanto calor en las terrazas y también podría tener muy buena aceptación, porque la gente se podría quedar más rato y disfrutar de la música con tranquilidad».

La mayoría de bares sirvieron más de 500 vermúes, con tapa incluida, y algunos agotaron las existencias. «Eso es buena señal, que a la gente le gusta la propuesta de hacer pueblo», concluyó Lídia Muñoz, subrayando que el balance es altamente positivo.