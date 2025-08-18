El Festival Roca Foradada llena de música los viernes en Torredembarra

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Puerto de Torredembarra cerrará este viernes una nueva edición del Festival Roca Foradada. Lo hará con la actuación del grupo de habaneras Barca de Mitjana y tras haber acogido a artistas como Elena Gadel, Lia Sampai y La Vella Dixieland & Friends en el Puerto. El evento ha llenado los tres primeros viernes del mes de agosto torrense con una gran acogida por parte del público. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Torredembarra, Daniel Pujol, hace una valoración «sorprendentemente positiva de estas tres jornadas de festival que se han celebrado. Hemos conseguido agotar las entradas en dos de los tres conciertos y, en la actuación en la que no logramos el lleno, vendimos muchas entradas». «Este viernes cerramos el Roca Foradada con un concierto mucho más de nicho como es el de las habaneras a cargo de Barca de Mitjana y quizá se está vendiendo un poco menos, pero debíamos recuperar la esencia del festival con el concierto de habaneras y el ron quemado», añade.

En cuanto a la programación que este año presenta el festival, el concejal explica que «siempre se ha caracterizado por tener mucha variedad de estilos. Contamos con músicos profesionales con un mensaje muy claro y unas ideas muy claras». Elena Gadel inauguró el programa el 1 de agosto con el estreno de canciones inéditas y la pasión y magia que la caracterizan. Además, también estrenó el espectáculo ‘La dona que em vesteix’, acompañada de los músicos Toni Pagès y Marc López.

El grupo de habaneras Barca de Mitjana actuará este viernes en el Port torrenc.Barca de Mitjana

El 8 de agosto fue el turno de Lia Sampai, que presentó su tercer disco, ‘Un delta fràgil’, que trata del abandono social y político que sufre su territorio. El 15 de agosto llegó el mejor Jazz y Dixieland de la mano de La Vella Dixieland & Friends y, finalmente, este viernes llega Barca de Mitjana con sus habaneras y canciones de taberna. Las entradas están a la venta a través de la web del Ayuntamiento.

Una de las novedades de esta edición ha sido el traslado de los conciertos a los viernes. Hasta ahora, se celebraban los sábados, pero el Puerto pidió el cambio al Ayuntamiento con la voluntad de adaptarse a las nuevas dinámicas de ocio y mantener el carácter nocturno y veraniego del festival. Pujol asegura que «al principio sufrimos. Los buenos resultados que ha habido con la venta de entradas, sin embargo, nos han tranquilizado. Son una muy buena señal. Cuando finalice el evento, veremos y analizaremos si también ha tenido un impacto positivo sobre el ocio nocturno del Puerto». El 22 de agosto, jornada final del Roca Foradada, coincide también en Torredembarra con el pistoletazo de salida de Santa Rosalia.