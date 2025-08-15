Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Peldanyos, el influencer valenciano especializado en contenidos de comer en TikTok, ha visitado recientemente el restaurante Deliranto de Salou, que cuenta con una estrella Michelin y un Sol Repsol gracias a la propuesta culinaria del chef Pep Moreno.

Sergio Bolaños, más conocido en las redes sociales como Peldanyos, ha explicado su experiencia en el restaurante de la capital de la Costa Daurada con la naturalidad que lo caracteriza en un vídeo que ha compartido a su Instagram. En este explica que él y sus amigos «llevamostres días atrapados en el buffet del hotel y necesitaba esto como respirar».

El influencer va enseñando algunos de los platos a que ha podido degustar en el establecimiento situado en la calle Llevant, los cuales están inspirados en La historia interminable, novela de Michael Ende que también fue adaptada en la gran pantalla de la mano de Wolfgang Petersen.

Durante el recorrido gastronómico, el valenciano se sorprende el inicio lo hagan en la propia cocina del restaurante para degustar algunos de los platos y ya después pasan en una sala principal, la cual describe como «impresionante».

Entre algunas de las elaboraciones destacan un plato basado en la escena del dragón que come piedras, donde degustan unas piezas en forma de piedra. «La sensación de comida una piedra por primera vez es muy guapa», confesa Peldanyos.

«Me emperré en comer aquí en el Deliranto, pero claro al final es un menú que vale 180 euros y de una estrella Michelin es de los más caros que conozco. Pero, de momento, la experiencia ha empezado muy guay», explica durante el vídeo.

También prueban una crema de galeras que sale de dentro de un libro donde la portada es The Neverending Story. Los camareros son los encargados de ir explicando el relato de cada plato y lo que es. Todos ellos van sorprendiendo al influencer valenciano, quien finaliza la experiencia definiéndola como «espectacular».