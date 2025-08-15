Melody triunfa en las Nits Dauradas de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La artista sevillana Melody cautivó el jueves la noche a los 12.000 espectadores que ocuparon la plaza de las Comunidades Autónomas de Salou en el marco de las Nits Daurades. A pesar de las altas temperaturas, la afluencia fue masiva en la plaza, el paseo Jaume I e incluso la playa próxima.

La icónica artista de Dos Hermanas ofreció un show de casi dos horas donde repasó con energía y emoción su extenso repertorio. La representante de España a Eurovisión hizo un viaje musical por sus inicios, con temas tan recordados como El baile del gorila y De pata negra, hasta llegar a los éxitos más recientes como Parapapá, Mueve o Rúmbame. Con una puesta en escena impecable, el artista sorprendió al público con espectaculares cambios de vestuario y coreografías enérgicas.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Melody compartió micrófono con su padre, interpretando piezas llenas de sentimiento. También tuvo palabras especiales para los más pequeños y agradeció en Salou y a todos los que se desplazaron desde otros puntos para acompañarla.

El punto final en el show llegó con la canción que la llevó al Festival de Eurovisión, Diva. Melody recibió una ovación clamorosa de un público que cantó a pleno pulmón su éxito eurovisivo.