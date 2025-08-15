Luz Casal, protagonista de la Gala benéfica en el Auditorio Josep Carreras en Vila-seca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo viernes 21 de noviembre el Auditorio Josep Carreras de Vila-seca acogerá una de las grandes voces de la música española de todos los tiempos: Luz Casal. Será en el marco de una nueva edición de la gala benéfica a favor de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, que tendrá lugar a las 20.00 h, en un concierto fuera de abono.

En esta ocasión, Luz Casal ofrecerá un concierto en formato acústico con piano, un recital íntimo y delicado, pensado expresamente por esta gran cita solidaria. Una oportunidad única para disfrutar de su sensibilidad artística en un contexto que une cultura y compromiso social.

Las entradas ya están en venta en entrades.vila-seca.cat, con un precio único de 60 €. También está la posibilidad de colaborar a través de la Fila Cero, con donativos destinados íntegramente a la investigación contra la leucemia (CaixaBank: ES66 2100 0154 4702 0033 5708).