Una avería en los frenos de un tren obliga a transbordar a los pasajeros en la estación del Camp

Una avería en el sistema de frenos ha obligado la mañana de este viernes en un tren que cubría el trayecto Barcelona-Bilbao a retroceder a la estación del Camp de Tarragona y a transbordar a los pasajeros a otro tren.

Renfe ha informado de que la incidencia técnica se ha producido hacia las 10:00 horas a la altura de l'Espluga de Francolí en un tren Alvia que había salido poco antes de la estación de Sants de Barcelona.

Los 200 pasajeros que iban a bordo han sido encaminados a otro tren para acabar de cubrir el trayecto, que ha sufrido un retraso de unas tres horas, según la compañía ferroviaria.

Protección Civil de la Generalitat ha informado por su parte de que la avería en el sistema de frenazo ha comportado la activación de la prealerta del Plan de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril, el Ferrocat.