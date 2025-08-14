García Torné recuerda su infancia en la Canonja en el pregón de fiestas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El yudoka David García Torné dio ayer el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor de la Canonja con la celebración de un emotivo pregón. Delante de una Sala Noble del Castillo de Masricart llena hasta los topes, el alcalde del municipio, Roc Muñoz, presentó al deportista, del que destacó sobre todo sus inicios en la Escuela la Canonja y todo su palmarés hasta llegar a los Juegos Olímpicos de París del año 2024. «Su talento, esfuerzo y constancia convierten a David en una referencia para las nuevas generaciones y en un orgullo para la Canonja», afirmó Roc Muñoz.

El pregonero, siempre acompañado por su hermano Isaac, compartió recuerdos de infancia, como los días de verano explorando la riera y construyendo «cabañas». También recordó cómo su inicio en el mundo del judo, en la Escuela La Canonja, marcó su camino hacia el deporte de élite.

Explicó los sacrificios, las lesiones y los momentos difíciles que ha superado con esfuerzo y perseverancia, y destacó que la disciplina y la constancia son claves para conseguir los sueños. El deportista, que ha recorrido mundo, expresó con emoción su estima por su tierra natal, la Canonja.

Destacó que, a pesar de los viajes y las experiencias internacionales, ningún lugar es tan especial como su pueblo. En su discurso, agradeció profundamente a su familia, que ha sido su apoyo y refugio en los momentos más difíciles, así como a los amigos y a la comunidad que le han acompañado desde pequeño.

Durante su discurso, David hizo un llamamiento a sentirse orgulloso de ser canonjinos, y celebró la riqueza de la tradición, la cultura y la convivencia que definen su pueblo. También añadió un toque de humor con anécdotas de la fiesta y la vida en el pueblo, reforzando el sentimiento de comunidad y alegría que rodea la celebración. Finalmente, expresó su agradecimiento a la Canonja por haberle escogido este año como pregonero, recordando que las raíces son el cimiento de todo.

Invitó a todo el mundo a disfrutar de la fiesta, manteniendo viva la tradición y el espíritu de convivencia. Al acabar el pregón, se ofreció un cóctel en el patio y la plaza del Castillo para las más de 700 personas que se reunían y, acto seguido, el pregonero, con las autoridades, acompañados por todo el Seguici Popular canonjino se dirigieron al encendido de la tronada que dio el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor de la Canonja.