Las obras de Pau Casals en la Pineda encienden a los vecinos: «No están poniendo el interés de los ciudadanos por delante»

El estado de la calle Hipòlit Lázaro a raíz del desvío del tráfico por las obras del paseo Pau Casals indigna a los vecinos.Cedidas

«Con el tráfico que tenemos en la calle, esto parece la AP-7», explica desesperado Antonio Jurado, un residente en verano de la calle de Hipòlit Lázaro de la Pineda desde hace más de 30 años. Las obras de remodelación del paseo de Pau Casals han desviado todo el tráfico y ahora «pasan autobuses todo el día por debajo de casa y es un infierno», asegura.

Los vecinos de la zona afirman que el desvío de tráfico está estropeando el estado de la vía pública y atribuyen el hundimiento de la calzada y la aparición de una grieta en un muro de la calle al peso de los vehículos que circulan constantemente.

«Más allá que la calle está quedando en un estado lamentable, la contaminación acústica y medioambiental es total. En casa, no podemos hablar entre nosotros porque constantemente entra ruido de fuera y, con el calor que hace, no podemos cerrar la ventana», afirma el vecino.

«Con esta situación, se demuestra que el alcalde no está poniendo el interés de los ciudadanos por delante, porque si las obras hubieran empezado en septiembre como estaba previsto, no nos encontraríamos en esta situación en este punto del verano», concluye.

El Ayuntamiento responde

Diari Més ha podido hablar con el concejal de Servicios Generales, Seguridad y Civismo del Ayuntamiento de Vila-seca, Josep Toquero. El concejal lamenta las molestias que pueden ocasionar las obras, pero asegura que «una transformación tan grande como esta es una ‘enfermedad’ que tenemos que pasar todos y eso crea unas incomodidades». Con respecto al estado de la vía, el concejal pone en duda que «las grietas sean efecto de la obra, porque acostumbran a surgir de unas vibraciones que la calle no sufre».

En cuanto al hundimiento del pavimento, Toquero dice que podría no tener ninguna relación con el tráfico: «La Pineda es una zona húmeda y es habitual que se produzcan problemas como este. Ante estas situaciones, en invierno lo acostumbramos a arreglar».

El Ayuntamiento afirma que es consciente de las incomodidades y asegura que están trabajando para arreglarlo cuanto antes mejor. «Están siendo meses complicados, con mucha tensión y circulación por todo el municipio y la calle de Hipòlit Lázaro no es la único que sufre afectaciones. Si hay cosas por mejorar, se mejorarán. No trabajamos para incomodar a nadie», concluye el concejal.