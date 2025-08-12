Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La Pineda fue escenario lunes por la noche de un incendio de vivienda. Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 20.42 horas y se desplazaron con una dotación terrestres hasta el piso situado a la calle Emili Vendrell. Unos 25 vecinos se autoevacuaron, mientras el resto se confino en el edificio.

Según explica el cuerpo de emergencias, el fuego se produjo en un lavabo a causa de una vela que quemó plásticos y otros objetos que había al aposento. La vivienda quedó afectado por el humo, así como todo el segundo piso del bloque, de planta baja más cinco plantas superiores.

Al llegar los bomberos los propietarios habían utilizado un extintor de polvo y solo quedaba el humo. La propietaria del piso fue atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) después de haber inhalado el polvo del extintor. La mujer resultó herida leve.

Los bomberos procedieron a ventilar la planta y el piso afecat. Una vez ventilada, las 25 personas evacuadas volvieron a sus viviendas.