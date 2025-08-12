Detienen en Torredembarra a un hombre reincidente por tentativa de robo con violencia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Torredembarra detuvieron ayer 11 de agosto, a las 16.20 h, en el paseo de la Sort, a un hombre vecino del municipio y conocido por los agentes por hechos anteriores, como presunto autor de un delito de robo en grado de tentativa con violencia o intimidación.

Los hechos se iniciaron hacia las dos y media de la tarde, cuando la Policía Local recibió el aviso de un hombre que habría intentado robar a una mujer en el paseo de la Sort. Cuando la patrulla llegó, el individuo estaba sentado en un banco consumiendo cerveza, pero ni la víctima ni testigos quisieron presentar denuncia.

A las 15.40 h, los agentes recibieron otro aviso, esta vez por un intento de robo a dos chicas en la calle de la Capella, donde el hombre también las habría amenazado. Al llegar al lugar, donde había las víctimas y varios testigos, la Policía Local recibió un tercer aviso que alertaba que un hombre agredía a otra persona en el paseo de la Sort.

Los agentes se dirigieron inmediatamente al punto indicado, donde localizaron y detuvieron al individuo. Según informaciones de la Policía Local, se trata de una persona que habitualmente intimida vecinos y peatones pidiendo dinero y amenazándolos.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales para ponerlo a disposición judicial y desde la Policía Local y los Mossos d'Esquadra se está confeccionando un amplio informe dirigido al Juzgado de Guardia y al Ministerio Fiscal derivado de la multirreincidencia del presunto autor con el objetivo de poder poner fin a esta conducta.