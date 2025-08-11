El Seguici de Convidats pasea por las calles de Salou por las Nits Dauradas

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Séquito de Invitados fue el gran protagonista de la décima jornada de las Noits Dauradas de Salou. Organizado por la Asociación Sal y Ou, el acontecimiento hizo pasear por las calles de Salou a una docena de grupos de toda Cataluña, desde bailes hasta gigantes y bestias. Todas las miradas, sin embargo, estaban puestas sobre la Mulassa de Salou, que estrenó nueva vestimenta con motivo de su decimoquinto aniversario.

Les doce grupos invitados a la jornada de ayer fueron el Baile de Diablos de Barcelona, los Gigantes el Calçot y la Pessigolla de Valls, la Mulassa de Reus, el Baile de Valencianos de la Selva del Camp, l'Òliba de Navàs, el Bou de Badalona, el Baile de Pastorets de Torredembarra, el Baile de Gitanas de Vilafranca, el Baile de Bastones de Tarragona, el Baile de Panderetas de Vilafranca, el Baile de Pastorets de l'Arboç y el Baile de Peims de Reus. El recorrido empezó en la Font Lluminosa, continuó por el paseo Jaume I hasta llegar a la Font Cibernètica.

La programación continuará esta semana con los conciertos en la plaza de las Comunitats Autònomes de Los Vivancos —miércoles a las 22 h— y el de la candidata de España a Eurovisión, Melody —jueves a las 22 h— y se acabará el viernes 15 con la misa solemne en honor en Santa Maria del Mar de Salou, la procesión, los castillos de fuego y el concierto de la Orquesta La Privada.