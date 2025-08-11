Salou recupera a los Gegants Pescadors después de su restauración

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou recupera a los Gegants Pescadors, Ramón y Maria del Mar, que vuelven después de una esmerada restauración. Después de semanas de trabajo meticuloso, ya acompañan de nuevo a la Colla Gegantora y llenan las calles de fiesta, cultura e identidad salouense.

El pescador Ramón había sufrido una caída durante la última Trobada de Gegants de Salou, que le provocó desperfectos en el brazo y varios rasguños visibles en el rostro. Su expresión, auténtica y plena de carácter marinero, ha sido restaurada con detalle para recuperar cada matiz y devolverle la vida y la fuerza que lo hacen inconfundible. Aprovechando la intervención, también se ha mejorado el cuerpo, mientras que la estructura interna, que da apoyo a todo el gigante, no ha requerido ninguna reparación.

Los dos gigantes han sido intervenidos en los talleres de RustikStudios, en Reus, bajo la dirección de J. Prous. Allí han recibido una puesta a punto integral: revisión de estructuras, mejoras generales y, sobre todo, un trabajo minucioso en los rostros —la auténtica alma de cada gigante— para que vuelvan a transmitir toda su esencia y conectar con la gente como siempre han hecho.