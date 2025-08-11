Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo jueves 14 de agosto arranca la programación de la octava edición de los Dijous d'estiu del Morell, un ciclo ya consolidado que llena de vida las noches de agosto y principios de septiembre. La programación se alargará hasta el 11 de septiembre e incluye propuestas para todos los públicos, con entrada gratuita y abiertas a toda la ciudadanía.

«No demos descanso a la cultura. A pesar de ser el mes de vacaciones por excelencia, queremos seguir ofreciendo a nuestro pueblo actividades culturales de calidad, como lo hacemos el resto del año», explica el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento del Morell, Miquel Roig.

El pistoletazo de salida será con la película Elemental, el jueves 14 de agosto a las 21 horas y en la plaza Maria Mercè Marçal. Un verano más, cine al fresco para grandes y pequeños, para el que hay que llevarse la silla (y las palomitas) de casa. El jueves siguiente, 21 de agosto a las 22 horas, una cita ya imprescindible de este ciclo veraniego: las habaneras del grupo Balandra en el jardín del Ayuntamiento, con su espectáculo Músiques del mar i un mar de músiques.

El humor, este año, irá a cargo de la monologuista valenciana Maria Juan, con Senyora de la comèdia. Será jueves 28 de agosto, a las 22 horas y a la plaza Francesc Macià, en una noche que promete estar llena de carcajadas. Para estrenar septiembre, el día 4 a las 22 horas y al jardín del Ayuntamiento, nueva propuesta musical con Neus Plana Turu y Con-fusión Project, un viaje sonoro que combina flamenco con jazz, música clásica y otras influencias contemporáneas en un formato íntimo e innovador.

El colofón final llegará coincidiendo con la Diada nacional de Catalunya, el 11 de septiembre, a las 19.30 horas y en el jardín del Ayuntamiento. En el marco de las 53as Jornadas Internacionales Folclóricas de Cataluña, se ha programado una actuación muy especial con la compañía artística Creadanza de Colombia. Un espectáculo de danza folclórica único, vibrante y lleno de color.

Con este ciclo, el Ayuntamiento del Morell reafirma su apuesta por una programación cultural estable y de calidad durante todo el año, también en verano, cuando otros municipios detienen la actividad.