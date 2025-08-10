Susto en un camping de Roda de Berà por el incendio de un coche

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer por la noche se produjo un incendio al motor de un vehículo estacionado cerca de un camping en Roda de Berà. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22.08 horas, y el personal de seguridad del mismo camping inició las tareas de control mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se activaron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, aunque finalmente trabajaron dos. El incendio se dio por extinguido a las 22.45 horas, evitando que el fuego se propagara en otras zonas del recinto.

No ha habido ninguna afectación personal ni material más allá del vehículo, del cual sólo quemó el motor.