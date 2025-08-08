Torredembarra inaugura hoy una exposición homenaje a la peluquera Antonieta Agustí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Torredembarra rinde homenaje a una de sus figuras más destacadas del mundo empresarial y de la peluquería, Antonieta Agustí, con una exposición que se inaugura hoy viernes en el patio del Castell y que se podrá visitar durante todo un mes. La muestra ha sido producida por el Archivo Municipal de Torredembarra y forma parte de las actividades promovidas por todo el país con motivo del Congreso Internacional de Archivos, que este año tiene lugar en Barcelona.

Desde la organización del Congreso se invitó los archivos catalanes a impulsar iniciativas que ayudaran a difundir sus fondos. En este contexto, la archivista municipal, Núria Canyelles, consideró que era el momento ideal para recuperar y poner en valor la trayectoria de Antonieta Agustí, una mujer que consiguió una notable proyección internacional en su campo.

Hija de una familia humilde represaliada durante la posguerra, Antonieta Agustí mostró desde pequeña una pasión por peinar. Empezó con su padre y las compañeras de costura y trabajo en la fábrica Mercadé. La trayectoria profesional dio un giro decisivo después de un breve periodo en Madrid, donde trabajó como chica de encargos en un salón de belleza de renombre y descubrió su vocación definitiva.

Una vez de vuelta en Torredembarra, empezó a peinar desde casa hasta que pudo abrir su primera peluquería a la plaza de la Vila. Con gran esfuerzo, compaginaba el trabajo diario con formación nocturna en Barcelona. El esfuerzo dio frutos: ganó un premio prestigioso y empezó a ser invitada a acontecimientos de peluquería por toda Europa.

La exposición recurre una trayectoria excepcional: desde los inicios humildes hasta ser admitida al Haute Coiffure Française y participar en la cena de gala en Mónaco con la presencia de la princesa Grace Kelly. Abrió cinco peluquerías y dos institutos de formación a Tarragona, y organizó numerosas galas por todo los Países Catalanes y el Estado español. Además, tuvo un papel destacado en el impulso del comercio local y la emprendeduría femenina: fue la primera presidenta de la Agrupación de Comerciantes Tarragona Centro, cofundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras y colaboradora habitual de la Cámara de Comercio de Tarragona en varias ciudades europeas.