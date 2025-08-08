A licitación las obras de un nuevo tramo de carril compartido bici entre el paseo Miramar y la T-214

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha sacado a licitación las obras de implantación de un tramo de carril compartido de bicicleta y peatones que conectará el paseo Miramar con el acceso norte del municipio, a la antigua carretera de la Riera de Gaià (T-214). El presupuesto base de licitación es de 267.333,70 € (IVA incluido) y el plazo para presentar ofertas finaliza el 5 de septiembre de 2025 (23.59 h).

Este proyecto cuenta con una subvención nominativa de 225.000 € de la Diputació de Tarragona para este 2025. Las actuaciones previstas incluyen el aprovechamiento de la calzada existente, la instalación de alumbrado público y la colocación de pavimentos. También se contempla la construcción de una nueva rotonda en la avenida de Catalunya para facilitar el cambio de sentido de los vehículos y mejorar la seguridad vial.

Cuando se aprobó el proyecto, el alcalde y responsable de Vía Pública, Vale Pino, destacó que este trámite se llevaba a cabo «antes de disponer de la financiación, con el objetivo de tener proyectos completamente preparados para poder optar a futuras convocatorias de subvenciones» como ha sido el caso.

Implantación de alumbrado público

Paralelamente, también ha salido a licitación la implantación del alumbrado público en el tramo de la carretera N-340a comprendido entre la rotonda del karting de Altafulla y el puente de la calle del Onze de Setembre.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de 127.618,78 € (IVA incluido) y plazo de presentación de ofertas hasta el 27 de agosto de 2025 (23.59 h), tiene como objetivo mejorar la seguridad y la visibilidad en un vial con elevada intensidad de tráfico y que ya cuenta con un carril para uso por parte de peatones y ciclistas, que actualmente no tiene iluminación adecuada.

Este tramo es próximo al futuro carril compartido de bicicleta y peatones que unirá el paseo Miramar con la T-214, de manera que la nueva iluminación contribuirá a mejorar la movilidad sostenible y la seguridad de los desplazamientos en esta zona.