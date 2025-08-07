Salen a licitación las obras de reordenación urbanística de la calle de los Filadors de la Torre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha sacado a licitación las obras de reordenación urbanística de la calle de los Filadors, en el tramo comprendido entre la calle de Pere Badia y la intersección con las calles de los Indians y de las Rodes. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de agosto de 2025, a las 23.59 h, a través de la plataforma de contratación pública. El presupuesto del proyecto es de 437.495,56 € (IVA incluido) y cuenta con una subvención de 363.820,64 €, otorgada por la Diputació de Tarragona a través del Plan ImpulsDipta 2024-2027.

Este proyecto, aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de junio y sometido a exposición pública hasta el 17 de julio, ha sido redactado por la empresa INVALL S. A. y supondrá una transformación integral del tramo mencionado con el objetivo de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana, además de potenciar el dinamismo comercial y social de esta zona céntrica.

Con la aprobación del proyecto, el alcalde de Torredembarra y responsable de Vía Pública, Vale Pino, ya destacó que «este proyecto no sólo mejorará la movilidad y la accesibilidad de una de las calles más emblemáticas del centro, sino que también lo hará más amable y seguro para los peatones».

Entre las principales actuaciones previstas está la ampliación de las aceras; se plantará arbolado; se renovarán servicios; se instalará nuevo mobiliario urbano; se creará una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida; y se reorganizará los espacios de carga y descarga, de estacionamiento de corta duración y mantenimiento de la zona de parada delante de la farmacia.