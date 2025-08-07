Rescatan una embarcación fuera de control con dos personas a bordo en Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servicio Marítimo de la Policía Local de Torredembarra ha rescatado este martes una embarcación fuera de control con dos personas en la entrada del puerto de Torredembarra. Los hechos tuvieron lugar a la una y cuarto de la tarde, cuando el Servicio Marítimo recibió un aviso por parte del capitán del puerto alertando sobre una embarcación sin gobierno, cerca de las rocas del rompeolas, con dos personas a bordo en estado de nerviosismo. Rápidamente, se movilizaron los agentes con la embarcación policial y los socorristas en moto de agua.

Al llegar al lugar, se constató que se trataba de una embarcación de 7 metros de eslora, con el motor en marcha pero sin timón, que giraba sin control muy cerca de la entrada del puerto, en una situación de riesgo inminente. A bordo había un matrimonio de edad avanzada. Gracias a una maniobra de abarloament por el lado de babor, se consiguió asegurar la embarcación y la remolcó hasta el puerto de Torredembarra, donde quedó atracada con total seguridad tanto para las personas como para su posterior reparación.

Embarcación a la deriva

Por otra parte, este 7 de agosto, el Servicio Marítimo ha sido requerido por Salvamento Marítimo de Tarragona con el fin de remolcar una embarcación a la deriva y sin ocupantes, que suponía un peligro para la navegación. La actuación se ha resuelto con el arrastre de la embarcación hasta el puerto de Roda de Berà, donde podrá ser recogida por su titular.