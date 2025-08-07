La Mulassa de Salou celebra su 15.º aniversario estrenando nuevo vestuario

El nuevo vestuario incluye el escudo de Salou ladrado en color crudo o la silueta de la Torre Vella.Ayuntamiento Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Mulassa de Salou ha estrenado este miércoles nuevo vestuario. La Asociación Sal-i-Ou ha presentado en sociedad la nueva vestimenta que lucirá este elemento del bestiario popular en todos los actos festivos del municipio.

El cambio se ha hecho coincidir con el 15.º aniversario de la Mulassa y en el marco de las Nits Daurades, la fiesta mayor de verano de Salou. El nuevo vestuario dignifica la Mulassa de Salou para que pueda lucir mejor y da vida a las fiestas del municipio para el disfrute de los residentes y visitantes.

El diseño está inspirado en los colores de la puesta de sol vista desde la costa salouense. Eso se refleja en detalles como la línea amarilla sobre la grana que hay en la falda, similar a los colores de las noches mediterráneas, o en las olas azules de la falda, que emulan el paisaje marítimo.

También se pueden observar en la vestimenta detalles identitarios del pueblo salouense, como el escudo ladrado en color crudo o la silueta de la Torre Vella, plasmada en la toalla de los portadores. El vestuario ha sido confeccionado por Josep Maria Casas, del Barato de Reus.

Los colores también conjugan con los de la Mulasseta, elemento festivo infantil que fue presentado durante la Fiesta Mayor del 30 de Octubre del 2024. De hecho, los colores de esta están inspirados en los de la madrugada, creando un enlace perfecto entre los dos elementos. Además, la nueva Mulassa cuenta con colores presentes en los tres bailes tradicionales de Salou, el de Panderos, el de Bastons y el de Pastorets.

Después de la presentación oficial del nuevo vestuario, la Mulassa y la Mulasseta han hecho un pasacalle por el paseo Jaume I y hasta el Patronato de Turismo acompañados de la Vora Band.

El elemento también será protagonista este domingo del Séquito de Invitados, que contará con la participación de una docena de grupos catalanes que llenarán las calles del municipio con música y bailes tradicionales.

Durante el acto, también se ha presentado un nuevo paso doble que acompañará los bailes del elemento festivo. La obra ha sido realizada por encargo por el compositor catalán Sergi Masalias.