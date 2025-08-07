Finalizan las obras de la avenida de la Verge de Montserrat de Vila-seca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha dado por finalizadas las obras de la avenida de la Verge de Montserrat y de la calle de Antoni Gaudí, que se iniciaron el pasado mes de marzo. Estas obras han consistido en la renovación de la red municipal de alcantarillado y las acometidas particulares de todos los edificios, así como la renovación de la red de aguas pluviales y de la red de agua potable.

Estos trabajos también han servido para mejorar la accesibilidad de las aceras de la calle de Antoni Gaudí y en total se han adecuado un total de 9 pasos de peatones para personas con movilidad reducida con sus correspondientes vados (7 pertenecen a la avenida de la Verge de Montserrat y 2 a la calle de Antoni Gaudí).

Las obras han tenido un coste de 479.312,73 € con cargo en el presupuesto municipal y han sido financiadas con el Plan ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona, dentro del programa de inversión.