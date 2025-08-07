La Fiesta Mayor de Santa Rosalia en Torredembarra tendrá más de 60 actos en 17 días de programación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Torredembarra ha entrado en el mes de agosto con uno de los anuncios más esperados por su población: la programación de las fiestas de Santa Rosalia 2025. Este año, el municipio del Tarragonès vivirá diecisiete días de Fiesta Mayor y un total de 66 actos comprendidos entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre.

Una de las grandes novedades que se hicieron oficial ayer es el estreno del Espacio Noria de la Villa como nuevo escenario para los conciertos multitudinarios, una zona que se habilitará provisionalmente mientras no empiecen las obras del futuro CAP. Una decisión que se ha tomado para descentralizar las actividades festivas y reducir el impacto acústico. Precisamente, uno de los platos fuertes de las fiestas torrenques es la oferta musical. Habrá diez conciertos, con grandes nombres de la escena musical catalana como The Tyets, Ginestà o Doctor Prats. En total, participarán doce grupos y DJs —con cuatro grupos referentes, dos orquestas y seis bandas de versiones.

Una parte muy relevante del programa la aportan las entidades locales. Además de los actos propios del Protocolo de Fiesta Mayor, hay 29 actividades organizadas por 17 entidades, que contribuyen a hacer de Santa Rosalia una con fuerte arraigo popular. Els Nois de la Torre, que este año celebran su 50 aniversario, serán los pregoneros de la Fiesta. También celebran aniversario La Mulassa —que hace 30 años—, el Baile de Pastorets —que hace 25— y el Baile de Malcasats —que hace cinco. El 23 de agosto también se presentará la restauración de los gigantes Joan y Rosalia y el día 26, el nuevo disco de los Gralleros de la Torre ‘Fiesta Mayor. El seguici popular de Torredembarra’.

Ayer miércoles, el Pati del Castell fue la sede de la presentación del programa de actos encabezada por el alcalde Vale Pino; el concejal de Fiestas, Xavier Suárez, y el concejal de Cultura, Daniel Pujol. También tomaron parte el cap de colla de los Nois de la Torre, Aina Recasens; Roger Parès del Ball de Malcasats y Víctor Aguado de l'Agrupació de Bailes Populares, además de la diseñadora de la imagen de Santa Rosalia 2025, Laura González. El acto lo condujo al periodista de Ona La Torre, Josep Sánchez.