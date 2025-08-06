Susto en una discoteca de Salou: quema una máquina de aire acondicionado

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Generalitat han trabajado esta madrugada del miércoles en un incendio en una discoteca de Salou. Los hechos han pasado a las 00.15 horas en un local de ocio nocturno situado en la avenida de Carles Buïgas.

Según explica el cuerpo de emergencias el fuego se ha producido en una máquina de aire acondicionado y se ha podido extinguir rápido. En el momento del suceso sólo había los trabajadores, los cuales han resultado ilesos. El local todavía no había abierto al público cuando han pasado los hechos.