El Morell cierra una Fiesta Mayor multitudinaria y con gran participación popular

El Morell ha puesto punto final a más de diez días de celebraciones en el marco de la Fiesta Mayor de Sant Abdó i Sant Senén, con un balance altamente positivo tanto por parte de la organización como por la gran respuesta de la ciudadanía. El segundo fin de semana de fiesta ha sido marcado por actividades diversas y una participación masiva, con especial éxito de la cena popular del viernes, que congregó a más de 1.500 personas.

«El balance no puede ser más positivo: hemos vivido unos días de alta participación, de sentimiento de pueblo y con propuestas para todo el mundo», ha valorado al concejal de Cultura y Fiestas, Miquel Roig. Destaca especialmente la jornada del viernes, «con un pasacalle animado, el pregón cargado de humor de Joan Pera, la cena popular y un concierto muy celebrado de Hotel Cochambre. Un día redondo”»

También el alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha querido poner de relieve «la gran respuesta de la ciudadanía morellenca, que ha hecho suya la Fiesta Mayor, saliendo a la calle y disfrutando de todas las propuestas con civismo y buen ambiente».

El fin de semana ha dejado momentos destacados como la Zeuzera Pyrina Refrescant del sábado, organizada por la Asociación Cultural Embruix, que además de remojar al público reivindicó el papel y las dificultades del campesinado. La música tradicional también ha tenido un papel destacado con la visita de La Principal de la Episcopal, que ofreció una jornada completa con concierto de cobla, baile de sardanas, tarde musical y baile de noche.

El humor y la sorpresa llegaron con el espectáculo de hipnosis y mentalismo de Toni Pons, que hizo participar al público en un espectáculo ameno y sorprendente.

El cierre de la fiesta ha sido fiel a la tradición: las chispas del Baile de Diablos y la energía del Baile de Sant Miquel han puesto el punto final en una noche mágica, precedida por el séquito ceremonial, con todo el imaginario festivo del municipio y la visita de la Mulassa y la Somera de Falset. Familias y niños han sido, un año más, protagonistas de muchos de los actos de cultura popular.