El Ayuntamiento de Altafulla licita el servicio de diseño, impresión y publicación de la revista ‘Plaza del Pou’

El Ayuntamiento de Altafulla ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de diseño, maquetación, impresión y publicación de la revista municipal Plaza del Pou. El objetivo de la publicación es que esta se convierta en una herramienta informativa de referencia e interés para la ciudadanía sobre la gestión municipal y otras actividades relevantes.

El contrato se divide en dos lotes diferenciados. El primero corresponde a los servicios de diseño y maquetación de la revista, y el segundo, a su impresión. La duración inicial del contrato es de dos anualidades, con posibilidad de prórroga por dos anualidades más. El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de 72.251,52 €.

El plazo de presentación de ofertas es de quince días naturales a contar desde el día siguiente en la publicación del anuncio al perfil del contratante, de manera que finaliza el 15 de agosto de 2025 a las 14h. Les propuestas se tienen que presentar exclusivamente de manera telemática mediante la herramienta de Sobre Digital, a través del portal de contratación pública de la Generalitat.

El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, con varios criterios de valoración, tanto técnicos como económicos, que tendrán que justificarse documentalmente.