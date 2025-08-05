Diari Més

Municipal

El Ayuntamiento de Altafulla licita el servicio de diseño, impresión y publicación de la revista ‘Plaza del Pou’

El contrato se divide en dos lotes y tiene una duración inicial de dos anualidades

Cabecera de la edición de julio de 2025 de la revista municipal.

Cabecera de la edición de julio de 2025 de la revista municipal.Ayuntamiento de Altafulla

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Ayuntamiento de Altafulla ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de diseño, maquetación, impresión y publicación de la revista municipal Plaza del Pou. El objetivo de la publicación es que esta se convierta en una herramienta informativa de referencia e interés para la ciudadanía sobre la gestión municipal y otras actividades relevantes.

El contrato se divide en dos lotes diferenciados. El primero corresponde a los servicios de diseño y maquetación de la revista, y el segundo, a su impresión. La duración inicial del contrato es de dos anualidades, con posibilidad de prórroga por dos anualidades más. El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de 72.251,52 €.

El plazo de presentación de ofertas es de quince días naturales a contar desde el día siguiente en la publicación del anuncio al perfil del contratante, de manera que finaliza el 15 de agosto de 2025 a las 14h. Les propuestas se tienen que presentar exclusivamente de manera telemática mediante la herramienta de Sobre Digital, a través del portal de contratación pública de la Generalitat.

El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, con varios criterios de valoración, tanto técnicos como económicos, que tendrán que justificarse documentalmente.

tracking