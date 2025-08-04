El Mamut vuelve con dos noches de música, fiesta y ritmo joven en la Canonja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival Mamut, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Canonja, vuelve este verano con más fuerza que nunca. Los días 8 y 9 de agosto, el aparcamiento del Mas de l'Abeurador se transformará en un espacio de música y diversión nocturna con una propuesta que combina talento local, versiones para cantar a pleno pulmón y los nombres emergentes del panorama urbano catalán.

El Mamut 2025 arranca el viernes 8 de agosto con una noche cargada de energía positiva y ganas de bailar. La banda Cocktail Tributov abrirá la fiesta con un cóctel musical vibrante que mezcla grandes éxitos de ayer y de hoy. Canciones conocidas por varias generaciones se fusionan en un directo explosivo, con puesta en escena festiva y descarada. A continuación, el ritmo continuará con DJ Marian, que hará subir la temperatura con una sesión cargada de hits y buen ambiente. Para cerrar la noche, el colectivo electrónico canongí Groovy ofrecerá una sesión llena de beats y buen rollo, manteniendo viva la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El día siguiente, el sábado 9 de agosto, será el turno de los sonidos más urbanos. Abrirán la noche dani6ix & IZZKID, uno de los dúos revelación del trap catalán. Desde el Maresme, estos dos jóvenes artistas se han ganado el reconocimiento con su álbum Stem Vius! y el Premio Los 40 Revelación 2024. Con canciones como xocOcrispy han cautivado una nueva generación de público, y prometen hacer vibrar el escenario de la Canonja con su energía. La fiesta seguirá con Mama Dousha, una de las voces más singulares del pop urbano catalán. Después del éxito viral de Rikiti, llega a la Canonja con su nueva gira Criolla, presentando el tema Vitamina de l'amor, un espectáculo que combina ritmo, fiesta y mensaje vitalista. Y para rematar la noche, la sesión de Siamiss DJ hará que nadie quiera marcharse antes de salir el sol.

«Esperamos que tenga el mismo éxito que en las ediciones anteriores donde se superaron las dos mil personas ya que el cartel se lo merece», comenta el concejal de Joventut, Iván Barceló. Este año también dispondrán de la plataforma de mini vídeos 360º donde todo el mundo podrá subir y gravarse con sus amistades de una manera divertida y original.

Este año también habrá servicio de foodtrucks que se complementará con un par de restaurantes locales. «Es importante fomentar el comercio y la restauración local, por eso desde el Ayuntamiento siempre ofrecemos la posibilidad de poder participar en nuestros acontecimientos», comenta Barceló.

El festival tampoco olvida que es un espacio libre de actitudes sexistas, por este motivo, se encontrará activo un Punto Lila para todo el mundo que lo necesite o desee informarse.

Las dos noches empezarán a las 23.30 h y se alargarán hasta las 6 h de la mañana. La entrada tiene un precio de 7 € y se puede adquirir a través de la plataforma Codetickets. Las personas menores de 16 años tendrán que ir acompañadas de una persona adulta y presentar la hoja de autorización debidamente firmada. Con esta nueva edición, el Mamut consolida su puesto como una de las citas imprescindibles del verano canongí, ofreciendo espacios de ocio joven con propuestas musicales actuales y de calidad.