El Baile hablado de Dames i Vells de Constantí cumple 15 años

El Baile hablado de Dames i Vells de Constantí está de aniversario. Este 2025 celebran 15 años de historia, sátira y humor con una serie de actos especiales durante la Fiesta Mayor de Verano. Siguiendo al modelo del grupo de Tarragona (1514) y del de Reus (1523), el año 2011 se formó el grupo del Baile de Dames i Vells de Constantí, un baile hablado con un toque de sátira, humorístico y burlesco, que cada año se representa por la Fiesta Mayor generando una gran expectación desde sus inicios. La asociación preparó una programación especial para compartir este hito con todo el mundo.

El pasado, 31 de julio, en la plaza de la Església y delante de un numeroso público asistente, se celebró la gran gala de celebración de estos 15 años de Dames i Vells. La gala se planteó como un acontecimiento único y muy especial donde se hizo una recopilación de los mejores textos y canciones que se han interpretado a lo largo de esta 15 años. Además, se pudo volver a ver en escena a algunas de las personas que formaron parte del reparto de Dames i Vells en su primera representación.

La celebración continuó con la representación del baile hablado de este año, con dos pases que se pudieron ver el viernes 1 de agosto a las 21 h y el sábado 2 de agosto a las 20 h, también en la plaza de la Església. Después de la actuación del viernes se presentó el libro conmemorativo que recoge la trayectoria de los 15 años de Dames i Vells de Constantí, editado especialmente para la ocasión. El libro se podrá adquirir por un precio popular de 5 euros.