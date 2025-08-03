Salou empieza las Nits Daurades con el pregón de Sàmper: «Es una historia de éxito turístico»

El conseller Miquel Sàmper ha sido el pregonero de las Nits DauradasAlan Pardines

Salou ha empezado este sábado, 2 de agosto, las Nits Daurades 2025, su Fiesta Mayor de Verano, con un acto institucional cargado de emoción y simbolismo en los jardines del Chalet Torremar, suyo del Patronato Municipal de Turismo. El acontecimiento, que ha contado con más de 350 personas, ha marcado el inicio oficial de quince días de actividades festivas, culturales y tradicionales en la capital de la Costa Dorada.

El pregón inaugural ha sido pronunciado por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en un acto conducido por el periodista Eduard Margalef, que ha reunido numerosas autoridades, representantes de entidades, y vecinos y vecinas del municipio.

Salou es un mar de experiencias

El alcalde de Salou, Pere Granados, después de felicitar a la pubilla Sara por su aniversario, ha abierto el acto con una bienvenida institucional donde ha reivindicado el momento vibrante que vive la ciudad. «Salou, en verano, no es solamente una idea imaginaria, sino también un mar de experiencias y de posibilidades», ha afirmado.

Ha puesto en valor el municipio como «paraíso abierto al mundo, ciudad de acogida, de convivencia y de armonía colectiva», y ha defendido la fuerza de la cultura popular como herramienta de reencuentro, cohesión y vitalidad compartida.

Granados también ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de turismo inclusivo, sostenible y basado en la calidad, apostando por el «turismo azul» y por una ciudad «más humana, más verde y más próxima a las personas». Ha tenido palabras de reconocimiento para el tejido asociativo, empresarial y profesional, que contribuye al dinamismo de Salou durante todo el año.

Sàmper : « Salou es una historia de éxito»

El conseller Miquel Sàmper ha iniciado su discurso con un tono próximo, confesando que todavía arrastraba el jet lag de un viaje institucional a China. «No haré un sermón político, vengo a hablar desde el corazón», ha dicho, destacando que «Salou ha sabido construir un modelo turístico modélico, responsable, sostenible y con vocación de servicio».

Con un tono distendido y lleno de referencias históricas, Sàmper ha calificado Salou como «una historia de éxito», y ha recordado las raíces iberas y romanas del territorio. «Aquí, hace más de 2.000 años, la gente se ponía morena, no tomando el sol, sino trabajando de sol a sol», ha dicho irónicamente, añadiendo que «los romanos descubrieron en esta costa un gran vino, fruta, pescado y cereales».

También ha tenido palabras de elogio para el alcalde Pere Granados, de quien ha asegurado que «hace realmente de alcalde y hace muy bien su trabajo». Ha remarcado que Salou «es un ejemplo de cómo la buena gestión turística se traduce en desarrollo económico, empleo y cohesión social» y ha elogiado la apuesta del municipio por la desestacionalización como clave para garantizar puestos de trabajo estables.

El conseller ha tenido también un mensaje de responsabilidad, pidiendo prudencia a la hora de disfrutar del mar y de las vacaciones, y ha defendido el valor de la buena política, hecha desde el compromiso y el servicio público.

Un embajador para Salou

En reconocimiento a su vinculación con Salou y a su apoyo institucional, el alcalde y el concejal de Festes, Xavier Montalà, han entregado a Sàmper una placa conmemorativa con la figura del rey Jaime I y un pin institucional que lo acredita simbólicamente como embajador de Salou.

El acto ha finalizado con los tradicionales truenos de inicio de fiestas en el Paseo Jaume I, justo ante el Patronato de Turismo, y con el 6.º Encuentro de Batucadas, que ha llenado, las calles de ritmo y color con la participación del grupo local de Mareantes de Salou y de otros grupos invitados.

Con este emotivo inicio, las Nits Daurades vuelven a poner de manifiesto que, en Salou, las noches son mucho más que fiestas: son una manera de ser, de convivir y de compartir. El conseller ha acabado su intervención diciendo: «Salou, sois muy buena gente».

