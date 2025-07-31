Pere Granados: «Las Nits Daurades son la expresión más viva de nuestra identidad y orgullo»

El alcalde de Salou, Pere Granados, con el cartel de la edición de este año de las Noches Doradas, que empezarán este viernes.Cedida

Las Nits Daurades es uno de los acontecimientos más esperados del año en Salou. ¿Qué representan para el municipio?

«Representan mucho más que una gran fiesta de verano. Las Nits Daurades son el reflejo de nuestra alma como pueblo: mediterránea, acogedora, abierta y culturalmente rica. Es el momento en que Salou muestra con orgullo su identidad, su creatividad y su patrimonio festivo a todo el mundo que nos visita. Son días de reencuentro, de convivencia y de celebración, tanto para los salouenses como para los millares de turistas que nos acompañan».

¿Este año, coincidiendo con la Capital de la Cultura Catalana 2025, como se ha querido potenciar la oferta cultural dentro de las fiestas?

«Este año es muy especial porque Salou es Capital de la Cultura Catalana. Eso nos ha empujado a programar unos actos todavía más ambiciosos y de calidad, pensados para poner en valor nuestro talento local y también para acoger grandes propuestas nacionales. Música, danza, teatro, patrimonio y tradiciones conviven en una agenda rica y diversa que quiere llegar a todo el mundo, y que refuerza nuestro posicionamiento como referente cultural del sur de Cataluña».

El programa de actividades es muy completo. ¿Cómo definiría la oferta de estas Nits Daurades para atraer visitantes y residentes de todas las edades?

«Las concejalías correspondientes han trabajado un programa rico, plural e inclusivo, con actividades pensadas para todas las franjas de edad y para diferentes sensibilidades. Hay espacio para la música tradicional y para los conciertos más actuales; para la cultura popular y también para el entretenimiento familiar; para la devoción religiosa y para las expresiones más modernas. Es un programa que nos representa como ciudad diversa y viva, y que al mismo tiempo es uno grande atractivo para los visitantes que buscan experiencias únicas en un entorno de calidad. Salou es cultura».

¿Qué importancia tiene la implicación de las entidades locales en la programación de las Nits Daurades?

«Fundamental. Sin la colaboración de las entidades culturales, sociales y deportivas de Salou, estas fiestas no serían lo que son. Son ellas las que mantienen viva la tradición, las que aportan autenticidad y las que transmiten nuestro patrimonio inmaterial de generación en generación. Su participación es sinónimo de compromiso con el pueblo y de amor por nuestra cultura».

Las Nits Daurades son también un gran escaparate para el turismo...

«Es un acontecimiento clave para proyectar Salou como un municipio que no sólo ofrece sol y playa, sino también cultura, gastronomía, tradición, patrimonio y calidad de vida. Las Nits Daurades permiten que muchos visitantes descubran nuestra esencia más auténtica: desde la Calada de las Mallas hasta los conciertos, las cercaviles o la Nit de Foc. Es una oportunidad para mostrar con orgullo lo que somos y para generar experiencias únicas que dejan huella».

¿Finalmente, qué le diría a los salouenses en este inicio de fiestas?

«Les diría que estas fiestas son suyas, que las vivan con intensidad, respeto y orgullo. Que disfruten de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos como pueblo. Salou es una ciudad con alma, con empuje y con una identidad que nos hace únicos. Y las Nits Daurades son el mejor reflejo de esta realidad. ¡Celebrémoslo juntos»!