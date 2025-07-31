Los incendios forestales como motor y discurso del arte

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado martes se inauguró en el Castell de Vila-seca la exposición Memòries incandescents, un trabajo de Josep Serra Tarragón que pone en contraste la belleza y el poder cautivador del fuego con su poder destructivo y, a la vez, transformador.

El trabajo de Sierra forma parte del proyecto Art&Fire de la Fundación Pau Costa, iniciado después de visionar, en el 2015, el documental El Gran Silenci. Horta de Sant Joan, que recuerda el hechos sucedidos el año 2009, cuando cinco bomberos perdieron la vida en las tareas de control del incendio que se soltó en la Terra Alta. De alguna manera, explica el artista, «esta exposición quiere ser un homenaje a Pau, David, Jaume, Jordi y Ramon, que murieron, en aquel incendio, y también a Josep Pallàs, [el único superviviente de la unidad GRAF Lleida que tuvo el accidente], al cual conozco personalmente».

Sierra, que es médico de atención primaria e ilustrador, explica que es «médico de profesión y artista de alma», asegurando que, de alguna manera, la conexión entre su trabajo y el proyecto Art&Fire es «la conexión con la seguridad y la prevención».

La obra que muestra a Memòries incandescents es un conjunto de pinturas con aspecto de fotografías realizadas a carbón y también con las técnicas de pintura en el pastel y pintura digital. «Es una obra gráfica que entra por los ojos y a la cual, incluso, puede llegar a asustar, porque las imágenes pueden llegar a parecer incluso bonitas», afirma el autor. Al fin y al cabo, sin embargo, tiene la intención de despertar una reflexión en torno al fuego, «un elemento ancestral» y la pérdida del vínculo que nos liga desde tiempos pasados. A la vez, detalla Serra, la exposición busca despertar en el espectador la necesidad de reconectar para hacer frente a los retos ambientales actuales.

Algunas de las imágenes expuestas reproducen de manera realista lugares y hechos reales, mientras que hay otros que surgen de la memoria vital y emocional del autor.

La muestra que se puede visitar en Vila-seca forma parte del fondo de la Fundación Pau Costa, una entidad global sin ánimo de lucro que pone el foco en la prevención y la gestión de incendios forestales desde la perspectiva de la ecología del fuego. La entidad lleva el nombre de Pau Costa Alcubierre, uno de los bomberos que murieron en el incendio de Horta, y que fue uno de los impulsores de la fundación. La sección Art&Fire busca explorar la intersección entre la expresión artística y la realidad de los incendios forestales.

Memòries incandescents se podrá visitar hasta el hasta el 28 de septiembre de 2025 en el Castell de Vila-seca y la entrada a la exposición es gratuita.