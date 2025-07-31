Constantí da luz verde a la planta de biogás del IRTA Mas Bové

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Constantí ha dado luz verde a la implantación de un sistema de producción de biogás a partir de deyecciones ganaderas en el Centro IRTA Mas Bové. El punto prosperó a la sesión ordinaria celebrada este martes 29 de julio, con los votos favorables de los grupos municipales del PSC y de ERC y con el voto en contra de VOX.

La obra tiene un presupuesto de 682.398 euros y es financiada con los fondos Next Generation de la UE. El inicio de la construcción de esta planta está previsto para el mes de septiembre. Se trata de una planta piloto de biogás demostrativa y toda la materia orgánica (purines, gallinaza y restos de poda) que se aportará a la planta piloto será proveniente del mismo centro IRTA Mas Bové (granjas de cerdos, de aves y fincas propias).

La planta piloto estará ubicada dentro de la zona de bioseguridad de las granjas del centro y en ningún caso se podrá aportar en la planta materia orgánica que provenga de otros centros, explotaciones o ubicaciones. No habrá por lo tanto ningún transporte de materia orgánica desde el exterior de Mas Bové, como sí se hace en las plantas de biogás industriales. Desde el Ayuntamiento destacan que «con esta planta ya no será necesario que una empresa gestora se lleve los purines y aporte estos nitratos a la tierra».