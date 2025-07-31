Empiezan los trabajos de derribo de las casas de la muralla en Constantí

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los trabajos de derribo de las casas de la muralla en Constantí han empezado esta semana. Se trata de un proyecto que afecta en las casas situadas en la calle de la Costa 34, calle Palau i Quer 3, y calle Sant Pere. Los inmuebles se encuentran al perímetro exterior del casco antiguo, en un ámbito de actuación de unos 600 m2.

Uno de los ámbitos, entre la calle de la Costa y el de Sant Pere, coincide con un tramo de la muralla que ya fue restaurada entre los años 1995 y 2000. Después del derribo, está previsto que se consolide y se restauren los menajes y la estructura de la muralla, que quedará exenta y vista. Así, también se tendrá en cuenta la evacuación de aguas, la consistencia de la obra vieja y la urbanización del entorno.

El proyecto tiene un presupuesto de 250.468,57 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Una vez acabado el derribo de las casas se trabajará en el proyecto de restauración, además de la renovación del pavimento y alumbrado de la plaza y, más adelante, la renovación de la calle de la Font. La muralla de Constantí está catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional.