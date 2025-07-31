Los bomberos apagan dos incendios de vehículo en el Tarragonès

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche del miércoles y madrugada del jueves en dos incendios de vehículos en la demarcación de Tarragona. El primer aviso lo recibieron a las 23.32 horas por un vehículo que quemó parcialmente en el polígono industrial Francolí de Tarragona. Los bomberos procedieron a su extinción con línea de agua y lo sellaron con espuma. Ninguna persona resultó herida.

El segundo aviso llegó cuatro horas más tarde, a las 03.20 horas, por un coche que se estaba quemando en el arcén de la A-27 en Vilallonga del Camp. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el vehículo quedó totalmente calcinado. En los dos servicios trabajó una dotación.