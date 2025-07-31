Diari Més

Sucesos

Los bomberos apagan dos incendios de vehículo en el Tarragonès

El primer fuego fue en el polígono Francolí y el segundo en la A-27 en Vilallonga del Camp

Los bomberos durante la extinción de un vehículo en el polígono Francolí.

Los bomberos durante la extinción de un vehículo en el polígono Francolí.Bombers

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche del miércoles y madrugada del jueves en dos incendios de vehículos en la demarcación de Tarragona. El primer aviso lo recibieron a las 23.32 horas por un vehículo que quemó parcialmente en el polígono industrial Francolí de Tarragona. Los bomberos procedieron a su extinción con línea de agua y lo sellaron con espuma. Ninguna persona resultó herida.

El segundo aviso llegó cuatro horas más tarde, a las 03.20 horas, por un coche que se estaba quemando en el arcén de la A-27 en Vilallonga del Camp. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el vehículo quedó totalmente calcinado. En los dos servicios trabajó una dotación.

tracking