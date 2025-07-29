Los vecinos del Morell se vuelcan con los actos del primer fin de semana de Fiesta Mayor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de Sant Abdó y Sant Senén del Morell ha arrancado con fuerza, con un primer fin de semana marcado por una elevada participación ciudadana y una gran diversidad de actividades. Conciertos, deporte, cultura popular y propuestas familiares han configurado una programación que ha satisfecho públicos de todas las edades. «Lo más destacado de estos primeros días ha sido, sin duda, la altísima participación en todos los actos. Más allá de los conciertos, hemos podido ver a mucha gente implicada en actividades como el torneo de fútbol sala, el tomb de la Francolina, el tiro al plato o la exhibición de bailes country», destaca el concejal de Cultura y Fiestas, Miquel Roig.

El torneo 3x3 de fútbol sala, organizado por el Club de Fútbol Sala El Morell, llenó durante dos días la plaza Francesc Macià con un muy buen ambiente. Con respecto al tomb de la Francolina, el viernes, el estreno de este acto llamó la atención de bastante público, y un buen grupo de vecinas y vecinos acompañó este elemento por plazas y calles hasta la zona de los conciertos jóvenes, en el recinto anexo de las piscinas. Los protagonistas de esta primera gran noche de música fueron Flashy Ice Cream, Boom Boom Fighters y Haffi Djset.

Al día siguiente, el sábado, el tradicional tiro al plato en la Granja dels Frares se convirtió también en un éxito, y la exhibición de bailes country reunió a bastante gente en la plaza de la Era del Castell, hecho que hizo que las bailadoras y bailadores estuvieran muy contentos de poder mostrar el trabajo hecho y sacar los bailes de la sala de ensayo a la calle. Con respecto al baile de Sant Miquel con el Baile de Diablos Pequeños del Morell, la plaza se llenó para escuchar los versots y para disfrutar, después, de un espectacular correfuego infantil, con la participación de grupos venidos de varios puntos del territorio, como Tàrrega, el Catllar, Altafulla, Tarragona, Cambrils y el Morell. El punto final a la jornada, con miles de personas disfrutando de la música hasta la madrugada, lo puso el concierto de La Ludwig Band, Mama Dousha y el DJ Aleix Ballesté.

Finalmente, el domingo tenía que tener lugar el 18.º Encuentro de Puntaires, que la Asociación de Puntaires del Morell ha decidido aplazar con el fin de esquivar el bochorno. Lo que sí que se celebró es el tobogán acuático, una propuesta refrescante y que hizo que familias, grandes y pequeños tuvieran un final de semana divertido y pasado por agua.