Las obras de los Prats d'Albinyana superan el ecuador con un proyecto reformulado

«Una cura por parte de las heridas que causa la acción humana en el territorio», así define a Santiago Castellà, presidente del puerto de Tarragona, el proyecto de renaturalización de los Prats d'Albinyana. Esta es una de las zonas húmedas mayores del litoral catalán, con 37,78 hectáreas de superficie. Como compensación para la ampliación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Tarragona, la entidad portuaria junto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Vila-seca están trabajando para la recuperación de la diversidad ambiental en la zona.

La parcela se encuentra rodeada por el Puerto de Tarragona, el polígono industrial y la futura ZAL y por La Pineda y el Centro Recreativo Turístico de Vila-seca y Salou. Sin embargo, los responsables del proyecto aseguran que este es un «oasis ecológico» donde la naturaleza ha tomado fuerza.

De hecho, los técnicos señalan que, desde la pandemia, la naturaleza «se ha regenerado de manera espontánea». Esta situación ha obligado a adaptar el proyecto, reduciendo la vegetación que se preveía plantar o creando un pequeño estanque que sirva para la cría del sapo corredor. Por otra parte, también se velará por garantizar la salida de las anguilas al mar, ya que se ha encontrado cerca de un centenar. Una de las zonas más destacadas del proyecto es la laguna de 107.700 metros cuadrados que se está construyendo en el centro. Esta incluirá una isla con un bioma apto para las gaviotas corsa que nidifican en el Puerto.

En poco más de medio año, los técnicos han detectado más de 700 ejemplares de animales en el terreno, entre los cuales hay 18 especies de especial interés. Por otra parte, también se han detectado una importante cantidad de especies invasoras que han sido retiradas. Entre estas destaca la presencia de cangrejo americano, de los cuales se han encontrado unos 300 ejemplares, algunos de tamaño considerable.

Un ‘ Doñana ’ tarraconense

El pantanal de los Prats d'Albinyana complementará otro de los grandes proyectos entre Vila-seca y el Puerto de Tarragona: el Centro Experiencial Cal·lípolis. Pere Segura, alcalde Vila-seca, confía en que el equipamiento seguirá los pasos del Parque Nacional Doñana permiten la visita y la investigación de la zona húmeda. Se espera que el proyecto definitivo del espacio museístico esté este otoño y se pueda licitar «cuanto antes mejor».

Las obras de naturalización cerrarán a finales de año, entonces se tendrá que definir el modelo de gestión. Puerto y Ayuntamiento consideran este paso «crucial» para hacer perdurar la diversidad.