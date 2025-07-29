Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La sala noble del Castillo de Masricart acogió ayer la presentación de la Fiesta Mayor de verano de la Canonja que contará con 58 actos. Uno de ellos será el Festival Mamut que tendrá lugar en el aparcamiento del Mas de l'Abeurador. Este año, contará con paradas de comida de establecimientos locales.

La Fiesta Mayor llenará de actos toda la primera quincena de agosto. Este año el pregón, que tendrá lugar el 13 de agosto, irá a cargo del yudoka olímpico canongí, David García.

Según explica la concejala de fiestas, Glòria Virgili, «cuándo yo empecé en esta concejalía pensaba que la fiesta ya no podía mejorar pero cada año hemos tenido novedades y hemos crecido gracias al trabajo de tantísima gente y a las entidades que siempre tienen ideas e iniciativas nuevas».

Este año el séquito crece con la incorporación del Baile de Gitanas, presentará un proyecto de un elemento nuevo de cara a los próximos años, también tendrá un tramo tranquilo para personas con alta sensibilidad, y celebra nuevos actos como la Recogida del Ramo, la Nanada en los Fuegos y el juego del Asesino de la Banana del Mico, que se alargará, durante todas la Fiesta Mayor. El programa también incluye las noches de baile con las orquestas – que vuelven a la plaza Catalunya - mediodías musicales, actos deportivos y un bingo solidario para luchar contra el ELA.

Durante el acto también se presentó la imagen del cartel de fiestas que ha ido a cargo del ilustrador de cómics Marc Legaz Egeo: «Quise representar todos elementos del séquito popular canongí, con una imagen chillona, con color relucientes y que se respirara jarana. Y también representar a la gente del pueblo, protagonista de la fiesta», explica el artista.

El acto finalizó en el patio del Castell con un aperitivo donde se pudo hacer una cata de la bebida de la Fiesta mayor, el BES, creada por los Amics dels Gegants del Orfeó y que se encontrará en las barras del Mamut, de la Fiesta Mayor, y en algunos bares canongins. Esta bebida es el Bes, un combinado de cava, zumo de melocotón y angostura cítrica, que se sirve muy frío; y su versión sin alcohol, el Beset, a base de zumo de piña y bebida de mora.